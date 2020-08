La pandémie à coronavirus qui secoue le monde entier n'est pas sans effet dans le département de Mbour. Cette zone, en position géographique stratégique, et accueillant des centaines de touristes par jour, est fortement touchée par le Covid-19.



Conscientes donc de cette situation alarmante, les jeunes filles de l'Alliance Pour la République du département de Mbour réunies autour de la "coordination féminine de L'Apr /Mbour" dirigée par Oulèye Diouf compte s'investir sur le terrain pour renverser la tendance. C'est la decision prise lors de leur face à face avec la presse.



"C'est le lieu de féliciter et de remercier le Président de la République Monsieur Macky Sall qui, d’une main de maître, a très tôt pris toutes les dispositions idoines pour stopper la propagation du virus. Toutes les mesures prises sous son autorité ont fini de montrer leur pertinence et ont permis à notre pays de maîtriser jusque là cette crise.

Il est remarqué que l'engagement des jeunes filles en politique est par coutume réservé aux activités folkloriques et de mobilisation. Ainsi, nous avons pris nos responsabilités pour rompre avec cette pratique et faire renaître l'intelligentsia féminine. C'est dans cette logique que nous, jeunesse féminine du département, appelons toutes nos sœurs de l'Alliance Pour la République des seize communes du département de Mbour à venir intégrer cette coordination nouvellement mise en place pour s'impliquer davantage dans la vie politique de notre département.

Nous devons à cet effet, marquer notre empreinte dans cette lutte contre la propagation du virus. Dès lors, nous exhortons nos sœurs à investir le terrain et les invitons à une vaste sensibilisation pour le respect des mesures barrières, le port de masques et l'abandon des rassemblements pouvant favoriser la transmission du virus.

Seul le respect de ces instructions de nos agents de santé peut nous protéger et protéger notre entourage. Mbour doit sortir et sortira de la liste rouge. Un combat de tous, pour tous contre ce virus", martèle Oulèye Diouf.