Covid-19 : « L'allègement des mesures ne signifie pas que la chaîne de transmission de la maladie soit coupée » (Lamine Niang)

Pour le président de la plateforme ISIS, Lamine Niang, l'allègement des mesures par le chef de l'État ne signifie pas que la chaîne de transmission de la maladie soit coupée, mais cela appelle plutôt à plus de responsabilité de tout un chacun pour couper les chaînes de transmission du virus, tout en veillant à la reprise des activités économiques du pays. Le responsable politique déplore également le comportement de certains acteurs politiques qui à son avis cherchent à politiser la gestion du Coronavirus. Lamine Niang invite ses camarades politiques à miser sur la sensibilisation et à soutenir les couches les plus démunies afin de combattre la maladie dans la plus grande solidarité...