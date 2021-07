Le ministre de la santé et de l’action sociale a effectué une inspection des points de vaccination nouvellement créés dans quelques quartiers de la ville de Dakar, en compagnie du préfet et des membres du CRGE.



Cette initiative du ministre est prise à bras le corps par le préfet compte tenu de la gravité de la situation avec les ravages du variant Delta. D’où l’urgence d’accélérer la stratégie de vaccination en plus des mesures barrières.



Cette expérience satisfaisante selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, est aussi un modèle de lutte efficace contre la Covid-19 à appliquer dans la région de Thiès qui constitue aussi terrain assez éprouvé...