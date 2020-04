Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine est largement revenu sur la gestion de la pandémie du Sars Cov 2 en Afrique et particulièrement au Sénégal où des mesures allant dans le sens d’une assistance en vivres à l’endroit des populations est sur le point d’être distribué aux ménages nécessiteux pour 8 millions de citoyens qui seront touchés. Réagissant sur le plateau de Dakaractu de ce 13 avril consacré à la gestion de l’épidémie du coronavirus, l’entrepreneur a livré son impression sur l’impact de la crise causée par la maladie, notamment sur les entreprises locales et étrangères. ‘’Cette crise doit nous amener à mener une réflexion profonde pour davantage se pencher sur les mécanismes mis en place afin d’arriver à assurer au pays une autosuffisance alimentaire’’, dira le professionnel, par ailleurs, guide religieux.

Il a notamment évoqué la nécessité de promouvoir un leadership africain pour mieux faire face à des situations similaires de crise. ‘’Cette crise devrait être une opportunité pour développer notre économie au niveau local mais surtout continental’’, a confié Al Amine. Le guide spirituel n’a pas également manqué de souligner le rôle que doit jouer le Sénégal dans la facilitation des échanges au niveau continental. ‘’Le Sénégal a toujours été perçu comme un exemple dans la démocratie, le vivre ensemble entre autres et ce modèle doit être viabilisé à l’échelle continentale’’, a-t-il soutenu.