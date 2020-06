Covid-19 : « L’hôpital militaire de Ouakam prêt à rejoindre le dispositif de tests de diagnostic » (Me Sidiki Kaba)

Le ministre des Forces Armées a visité ce mardi l'hôpital militaire de Ouakam. Sur place l'autorité a fait le tour de la structure et particulièrement le laboratoire mis en place pour effectuer les tests de la Covid-19. Après la visite et face à la presse, Me Sidiki Kaba a lancé un message à son collègue de la Santé pour donner l'agrément à l'hôpital lui permettant de faire les tests de la Covid-19. « L'hôpital a la capacité technique de faire des tests de la Covid-19. Nous invitons le ministre de la Santé à donner l'autorisation nécessaire pour pouvoir rejoindre les autres labos de faire des tests. L'armée est sur tous les fronts » appelle-t-il.