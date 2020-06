Covdid-19 : Les jeunes de la grande majorité de Mbour dénoncent le manque de solidarité des responsables politiques

La jeunesse de la grande majorité présidentielle du département de Mbour a dénoncé le manque de solidarité dont les Responsables politiques ont fait montre durant cette période inédite du coronavirus. « Nous savons tous que le Président Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême, a réservé une place de choix au Département de Mbour en nommant plus d’une vingtaine de personnes aux hautes fonctions. Hélas ces renégats de premier rang restent toujours ancrés dans leur confusion totale entre les besoins de la famille et les exigences dictées par le principe de solidarité généralisée », ont dénoncé ces jeunes dans une note rendue publique. « Nous condamnons énergiquement ces comportements irresponsables et indignes de ces hommes qui n’ont aucune réactivité que quand il s’agit de museler ou de briser la carrière des braves jeunes Mbourois », a ajouté la même source.



Ils ont par ailleurs informé tenir dans les jours à venir une grande concertation avec tous les jeunes pour décider de leur avenir politique et prendre toutes les décisions nécessaires à leur survie.



Ces jeunes ont par ailleurs félicité et encouragé le Président de sa gestion de la pandémie depuis l’apparition du premier cas le 2 mars 2020, à aujourdhui.



Toutefois, ils ont appelé la population à plus de vigilance car le virus est toujours là « et le respect strict des gestes barrières demeurent l’arme la plus adaptée contre ce tueur sournois », ont-ils conclu...