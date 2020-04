Couvre-feu et ménages : Comment bien profiter de cette mesure restrictive (Aïcha D. Omaïs, Coach en relation de couples)

En cette période de pandémie due au coronavirus, beaucoup de couples ont aujourd'hui l'opportunité de passer plus de temps ensemble, à la maison.

Le confinement exigé pour certains, le couvre feu pour d'autres. C'est la politique du "restez chez vous" qui entre en vigueur. Pour certains qui se rendaient à leurs lieux de travail, ils ont adopté la méthode du télé-travail.

Ceci est une opportunité à saisir pour les couples afin de rattraper le temps perdu, mieux corriger les imperfections de leurs ménages et se rapprocher davantage de leurs progénitures. C'est du moins l'avis de Aïcha Dia Omaïs, une experte en relations familiales, relations de couples, développement personnel.

Coach Aïcha comme l'appellent affectueusement ses collaborateurs, lance un appel à toutes les femmes pour qu’elles saisissent cette occasion pour "chouchouter" leur tendre mari, avec astuces et "fém" (trucs) au rendez-vous pour gagner le plus de points. Aux hommes infidèles, obligés de vivre loin de leurs amantes, d'apprendre à regagner l'amour de leurs épouses.