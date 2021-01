Couvre-feu/Rufisque-Keur Massar : 486 personnes interpellées, 2 472 000 F CFA récoltés.(Gendarmerie)

Instauré le 05 Janvier dernier, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et Thiès est arrivé à son terme ce 17 Janvier.



À Rufisque et Keur Massar, la légion de gendarmerie n'a pas fait que des patrouilles. En effet, après douze jours de couvre-feu, les hommes en bleu ont immobilisé 572 véhicules et 04 motos.



En outre, 486 personnes ont été interpellées et des amendes forfaitaires d'un montant de 2.472.000 francs ont été perçues. Par ailleurs, 06 personnes identifiées parmi celles ayant été impliquées dans les troubles survenus dans le secteur de Keur Massar ont été arrêtées et déférées au parquet...