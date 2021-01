Couvre-feu : Le responsable de la communication de la Police dresse le bilan des interpellations lors de la manifestation.

De nombreux manifestants réclamant l’arrêt immédiat du couvre-feu ont été arrêtés ces derniers 6 jours dans les régions de Dakar et Thiès. Ils sont au nombre de 457 personnes.



C’est le Commissaire Mouhamed Guèye, responsable de la communication de la police nationale, qui l’a dit aujourd’hui, dans un entretien téléphonique avec Dakaractu. « Les 157 personnes sont arrêtées pour trouble à l’ordre public, destruction de biens appartenant à autrui et acte de vandalisme. Les 300 sont arrêtés pour violation du couvre-feu. 185 véhicules automobiles et 154 motos ont été immobilisés, entraînant leur mise en fourrière », renseigne le Commissaire Guèye.



Si l’on en croit toujours au Commissaire Guèye, 157 parmi les 457 manifestants ont été déférés au parquet pour des délits de rébellion, trouble à l'ordre public, destruction de biens privés et publics. Les éléments constitutifs de ces délits sont réunis d’après les enquêteurs...