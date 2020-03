Couvre-feu/J2 : Rufisque, Bargny et Diamniadio se vident de leur monde.

Le moins que l'on puisse dire, est que les populations de Rufisque, Bargny et Diamniadio, respectent dans leur écrasante majorité, le couvre-feu décrété par le chef de l’État et qui est à son deuxième jour. Partout, où nous sommes passés, les populations sont calfeutrées dans leurs maisons. Seuls quelques rares individus, faute de véhicules pour rallier leur domiciles, sont encore là. En plus des policiers qui quadrillent les rues et les quartiers, avec des check-points et des patrouilles, la gendarmerie nationale est positionnée à Diamniadio, porte d'entrée de Dakar et sur l'autoroute à péage. Contrairement à d’autres endroits, aucune violence n'est exercée sur les rares individus rencontrés.