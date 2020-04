Couvre-feu / Difficultés évacuations dans un contexte de Covid-19 : la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers réaffirme sa disponibilité

Alors que l’on assiste de plus en plus à des évacuations sanitaires, notamment des femmes enceintes dans certaines villes du Sénégal grâce à des réquisitions de véhicules, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers réaffirme sa disponibilité.

Dans un texte qui nous a été parvenu, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers rappelle aux populations qu'elle reste joignable 24/24, 7/7 au numéro 18 ou au numéro fixe de la caserne la plus proche et est en mesure de répondre à tout appel afin d'assurer dans les meilleurs délais possibles l'assistance et le transport des victimes. Une précision qu’elle a tenu à faire selon toujours la note face aux dernières actualités qui font état de difficultés que rencontrent les populations pour l'évacuation vers les structures sanitaires des victimes de certaines urgences (malades, accidentés domestiques, grossesses à terme etc.) pendant la période du couvre-feu.