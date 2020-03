Couvre-feu / Comportement des forces de l'ordre face aux citoyens : Me Assane Dioma Ndiaye parle « d'atteinte à la dignité humaine »

Comme annoncé hier par le président de la République, l'État d'urgence est déclaré sur toute l'étendue du territoire face à la persistance du Covid-19.



Le chef suprême des armées a parallèlement estimé que le couvre-feu va débuter en même temps et permettra de remettre un peu d'ordre et de participer à faire respecter par les citoyens, ces règles et consignes données par les autorités dans le sens de se protéger du virus. Les forces de sécurité ont été déployées sur le territoire national et des vidéos et images sont projetées dans les réseaux sociaux montrant des scènes abusives.



Face à cette réaction des agents de sécurité, Assane Dioma Ndiaye déplore simplement et appelle au "maintien de la dynamique de cohésion nationale autour du combat contre le Covid-19".



Selon le président de la ligue sénégalaise des droits humains, " il urge de faire passer à notre pays cette étape difficile de son existence, et non de porter atteinte à la dignité humaine". Selon l'avocat, la restriction des libertés n'autorise en aucun cas à ses agents d'enfreindre la loi et d'ailleurs, si cela persisterait, on assistera à une atteinte de cette cohésion nationale qui est aujourd'hui salutaire...