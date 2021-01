Couvre-Feu : Comment cette mesure restrictive profite aux acteurs du nettoiement dans le cadre de leurs activités (Ucg)

Nombreux sont les Sénégalais qui sont contre le couvre-feu décrété dans les régions de Dakar et de Thiès, il y a quelques jours pour freiner la propagation de la Covid-19. C’est dans cette catégorie qu’il faut placer les manifestants qui, hier et avant-hier, ont haussé le ton. Mais, nombreux sont également ceux-là, comme les agents de l’Unité de coordination de la Gestion des déchets solides (Ucg) qui ont tiré profit de cette situation.



Cela a été relevé au détour d’une tournée effectuée par des équipes de Dakaractu, en cette 3e soirée couvre-feu, des techniciens de surface interrogés en pleine activité ont manifesté leur disponibilité et leur détermination ‘’à tout faire pour rendre propres les rues’’. Ils se sont, à ce titre, félicité de cette mesure. Cette mesure qui, selon eux, a le don de leur permettre une meilleure mobilité. Pour cause, les rares acteurs interrogés ont indiqué qu’ils étaient obligés, en un moment, de garer leurs véhicules de ramassage des ordures, le temps que la circulation soit plus libérée.