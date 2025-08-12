Couverture sécuritaire du Magal de Touba: 4606 éléments de police déployés, 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux parquets de Mbacké et Diourbel

À quelques heures du Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, la police nationale a fait le point sur la couverture sécuritaire. Étant conscient que cet évènement religieux draine chaque année des millions de fidèles provenant de divers horizons et suscite des défis sécuritaires constamment grandissants, la prise en charge optimale des besoins de sécurité par la Police Nationale, est un impératif.







Durant cette 131e édition encore, cette démarche a été reconduite avec le déploiement de moyens humains et matériels et la mobilisation faite par le Directeur général de la Police nationale accompagné de ses principaux collaborateurs.







La police nationale rappelle qu’un mois avant le Magal, des opérations de sécurisation ont été menées. Il y’a eu d’abord les opérations de mutualisation des forces entre le Commissariat Spécial de Touba et ses secondaires (CA Ndamatou et Poste de Police de Gouye Mbinde) et le Commissariat urbain de Mbacké vu la proximité entre les deux villes. Celles baptisées « Karangué Baol » qui constitue l’innovation de cette année réunissaient toutes les unités de police de la région à savoir le Commissariat Central de Diourbel, les Commissariats urbains de Bambey et Mbacké, le Commissariat Spécial de Touba et ses secondaires, le Groupe opérationnel du GMI, la Brigade Régionale de Stupéfiant et les services de renseignement.







Cette initiative vise à mieux cerner les délinquants étant donné qu’ils ne connaissaient pas les limites du secteur. Il y’a aussi les opérations combinées Police-Gendarmerie dans le département de Mbacké Ces différentes opérations de sécurisation, ainsi que les missions quotidiennes de sécurisation ont permis d’enregistrer « 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux Parquets de Mbacké et Diourbel ».







Un dispositif précurseur de 100 éléments du GMI a été déployé pour accompagner les unités de Touba. Pour la couverture sécuritaire proprement dit, le déploiement des effectifs a commencé le samedi 09 et pour être effectif le lendemain à 23h . « Ce dispositif est constitué de 4606 fonctionnaires de Police relevant des différents services et directions opérationnels de la Police nationale. » Concernant les moyens logistiques, 154 véhicules ont été engagés en répartis ainsi : 98 véhicules de transport de troupes, 20 de commandement et 36 d’intervention dont 05 blindés, ainsi qu’un important appui logistique. Un dispositif de surveillance et d’intervention est aussi mis en œuvre avec 52 caméras de surveillances et de moyens aériens







Pour mieux densifier le maillage sécuritaire dans la zone de compétence police, 11 postes de police avancés sont érigés dans les zones réputées criminogènes. Ces postes permettent de rapprocher les populations des services de police.







La Police Nationale a eu aussi à mettre en place deux postes médicaux avancés. L’un est installé au Poste de santé de Madiyana et l’autre au niveau du quartier général du GMI à Tokkor Ba pour offrir des soins et des médicaments gratuits aux populations. Une initiative de la Direction générale de la police nationale qui est en phase de consolidation, après un test l’année dernière, s’inscrit dans le cadre du concept de police de proximité et plus particulièrement « la police au service du citoyen ».

