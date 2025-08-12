Couverture sécuritaire du Magal de Touba: 4606 éléments de police déployés, 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux parquets de Mbacké et Diourbel


Couverture sécuritaire du Magal de Touba: 4606 éléments de police déployés, 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux parquets de Mbacké et Diourbel

À quelques heures du Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, la police nationale a fait le point sur la couverture sécuritaire. Étant  conscient que cet évènement religieux draine chaque année des millions de fidèles provenant de divers horizons et suscite des défis sécuritaires constamment grandissants, la prise en charge optimale des besoins de sécurité par la Police Nationale, est un impératif.

 

Durant cette 131e édition encore, cette démarche a été reconduite avec le déploiement de moyens humains et matériels et la mobilisation faite par le Directeur général de la Police nationale accompagné de ses principaux collaborateurs. 

 

La police nationale rappelle qu’un mois avant le Magal, des opérations de sécurisation ont été menées. Il y’a eu d’abord les opérations de mutualisation des forces entre le Commissariat Spécial de Touba et ses secondaires (CA Ndamatou et Poste de Police de Gouye Mbinde) et le Commissariat urbain de Mbacké vu la proximité entre les deux villes. Celles baptisées « Karangué Baol » qui constitue l’innovation de cette année réunissaient toutes les unités de police de la région à savoir le Commissariat Central de Diourbel, les Commissariats urbains de Bambey et Mbacké, le Commissariat Spécial de Touba et ses secondaires, le Groupe opérationnel du GMI, la Brigade Régionale de Stupéfiant et les services de renseignement. 

 

Cette initiative vise à mieux cerner les délinquants étant donné qu’ils ne connaissaient pas les limites du secteur. Il y’a aussi les opérations combinées Police-Gendarmerie dans le département de Mbacké Ces différentes opérations de sécurisation, ainsi que les missions quotidiennes de sécurisation ont permis d’enregistrer « 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux Parquets de Mbacké et Diourbel ». 

 

Un dispositif précurseur de 100 éléments du GMI a été déployé pour accompagner les unités de Touba. Pour la couverture sécuritaire proprement dit, le déploiement des effectifs a commencé le samedi 09 et pour être effectif le lendemain à 23h . « Ce dispositif est constitué de 4606 fonctionnaires de Police relevant des différents services et directions opérationnels de la Police nationale. » Concernant les moyens logistiques, 154 véhicules ont été engagés en répartis ainsi : 98 véhicules de transport de troupes, 20 de commandement et 36 d’intervention dont 05 blindés, ainsi qu’un important appui logistique. Un dispositif de surveillance et d’intervention est aussi mis en œuvre avec 52 caméras de surveillances et de moyens aériens

 

Pour mieux densifier le maillage sécuritaire dans la zone de compétence police, 11 postes de police avancés sont érigés dans les zones réputées criminogènes. Ces postes permettent de rapprocher les populations des services de police.

 

La Police Nationale a eu aussi à mettre en place deux postes médicaux avancés. L’un est installé au Poste de santé de Madiyana et l’autre au niveau du quartier général du GMI à Tokkor Ba pour offrir des soins et des médicaments gratuits aux populations. Une initiative de la Direction générale de la police nationale qui est en phase de consolidation, après un test l’année dernière, s’inscrit dans le cadre du concept de police de proximité et plus particulièrement «   la police au service du citoyen ». 

Autres articles
Mardi 12 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire Lat Diop : La Chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt contre l’ancien ministre des sports

Affaire Lat Diop : La Chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt contre l’ancien ministre des sports - 12/08/2025

Afrobasket 2025/Hommes : Le Sénégal domine largement l’Ouganda (88-53) pour une entrée en matière tonitruante

Afrobasket 2025/Hommes : Le Sénégal domine largement l’Ouganda (88-53) pour une entrée en matière tonitruante - 12/08/2025

Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse

Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse - 12/08/2025

Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse

Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse - 12/08/2025

De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite

De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite - 12/08/2025

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook - 12/08/2025

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise - 12/08/2025

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général - 11/08/2025

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer - 11/08/2025

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal.

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal. - 11/08/2025

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations - 11/08/2025

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures - 11/08/2025

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations - 10/08/2025

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…»

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…» - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass)

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass) - 09/08/2025

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix - 09/08/2025

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire »

Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire » - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime »

MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime » - 09/08/2025

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions »

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions » - 09/08/2025

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques - 09/08/2025

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés - 08/08/2025

Thiès- meurtre à Thialy:

Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang - 08/08/2025

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie - 08/08/2025

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma - 08/08/2025

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse - 08/08/2025

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes »

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur »

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société »

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société » - 07/08/2025

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone - 07/08/2025

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 :

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES - 07/08/2025

RSS Syndication