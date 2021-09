Couverture sécuritaire du Magal : 1710 gendarmes, 115 véhicules et 75 motos déployés.

Le Général de division, Haut-Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire a déployé 1710 gendarmes, composés d’éléments en tenue et en civil, 115 véhicules, 75 motos et 6 drones pour la couverture sécuritaire du Magal de Touba. Ce dispositif est plus important que celui déployé l’année dernière.



C’est que la gendarmerie a engagé d’importants moyens humains et logistiques dans un contexte de pandémie et de recrudescence d’actes de banditisme. L’objectif est d’assurer la surveillance des axes routiers qui débouchent sur la ville sainte et prévenir les atteintes aux personnes et à leurs biens.