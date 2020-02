Couverture maladie universelle : Les femmes coiffeuses de Dakar enrôlées...

Un atelier d'orientation en vue d'enrôler les femmes coiffeuses de Dakar dans les mutuelles de santé s'est tenu les 25 et 26 février 2020. Organisé par l'alliance pour l'autonomisation de la femme pour l'entrepreneuriat en Afrique (Afena) et les associations de coiffeuses de la région de Dakar, en partenariat avec l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, cette rencontre de deux jours s'inscrit dans le cadre de la campagne «Un million d’enfants et de femmes dans les mutuelles de santé». Il s'agit, en effet, de susciter un réflexe de solidarité autour de la Cmu, d’encourager les parrainages entre autres.



Cet atelier a aussi été l'occasion pour les agents de la Cmu de mettre en place une base de données au niveau de Dakar en sensibilisant les femmes coiffeuses et celles de l'Afena à adhérer et faire adhérer leurs familles dans les mutuelles de santé.



Ainsi, pour rendre accessibles les soins sanitaires, la CMU compte étendre ses activités sur le territoire national.