Couverture du réseau télécom à Touba : Les assurances du ministre Yankhoba Diattara

Yankhoba Diattara s’est rendu à Touba ce vendredi pour s'enquérir de l'état d'avancement des dispositions prises. À la résidence Khadim Rassoul, il a été reçu par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des mourides. Et, il a été promis que la qualité du réseau sera améliorée aux alentours de la grande mosquée.« Nous allons continuer avec les opérateurs à échanger sur les meilleures conditions d'améliorer la qualité de service surtout autour de la grande mosquée », a assuré le ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications.. C’est une préoccupation du khalife général des mourides et de son porte-parole.