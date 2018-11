Couverture des événements maritimes : « Chacun doit avoir l’ambition de faire son travail de façon professionnelle en ne visant que l’intérêt du Sénégal » SG Hassmar

Un atelier de deux jours au profit des professionnels des médias, c’est la trouvaille de la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l'Environnement marin (HASSMAR) pour familiariser les professionnels des médias sur les termes spécifiques à la marine, mais aussi leur permettre une meilleure compréhension de situations qui pourraient subvenir dans ce domaine.

En effet, des présentations ont été faites au profit des journalistes présents sur la nécessité de la régulation de la mer avec les espaces maritimes , sur le concept de la coordination de l’action de l’Etat en mer, mais aussi les stratégies mises en place pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et ses nombreuses conséquences. Un atelier riche donc en acquis pour les professionnels des médias et qui selon le Contre Amiral Aliou Moussa Sow, SG de Hassmar devrait être pris par eux comme « une démarche d’explorateurs qui découvrent un système et des concepts et pour l’utiliser de façon cohérente ».

« Les débats ont été intéressants, positifs aussi. Tout cela fait avancer un peu les choses parce que quand on arrive un peu à clarifier les positions en s’expliquant dans le contexte là où on agissait, cela permet aussi de clarifier les choses et de se projeter sur l’avenir. Nous sommes tous des représentants de l’Etat, et je pense que chacun d’entre nous doit avoir l’ambition de faire son travail de la façon la plus professionnelle possible en ne visant que l’intérêt de l’État du Sénégal » a-t-il aussi dit.

En renouvelant ce genre d’expérience selon M Sow, les journalistes pourraient être des experts, et couvrir les événements maritimes de façon plus professionnelle et « donc cela est important dans le cadre d’informer le public de la manière la plus adéquate possible » a-t-il conclu.