Couverture de la campagne législative : RSF et le CORED plaident la cause des journalistes et alertent… (Reportage).

Intimidation, agression, emprisonnement allant souvent jusqu’à l’infiltration de la corporation, les journalistes et professionnels des médias vivent des périodes troubles à l’approche d’élections. Reporters Sans Frontières dénonce et alerte. Le Cored, Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie relève les mêmes inquiétudes et déplore.



Le Sénégal entame à compter du 10 juillet la campagne électorale en vue des législatives. Rsf et le Cored invitent les professionnels à plus d’intégrité pour veiller à leur sécurité.



Sans la sécurité des journalistes et techniciens de médias, une élection libre et crédible est impossible à en croire ces derniers. C’est la raison pour laquelle ils appellent les professionnels des médias au sens du comportement irréprochable et au respect des règles qui régissent la profession...