Coutinho n'a jamais été aussi proche du Barça

Philippe Coutinho, 25 ans, est sous contrat jusqu'en 2022 à Liverpool. Il pourrait devenir LE gros transfert de ce mercato. Selon Sport, les Reds réclament 160 millions d'euros alors que le Barça propose un chèque de 130 millions d'euros pour l'ancien meneur de jeu de l'Inter et de l'Espanyol Barcelone. Le club catalan devra sans aucun doute proposer des bonus pour satisfaire les dirigeants de Liverpool (110+40).



En Angleterre, les dirigeants ont confié "off the record" que la vente de Philippe Coutinho est inévitable et imminente. Son nom avait déjà été cité au Barça l'été dernier. Mais cette fois, la grosse différence est que Liverpool semble avoir lâché l'affaire dans ce dossier.



"Négociation finale"



Mundo Deportivo, l'autre journal proche du Barça, parle de "négociation finale" pour Philippe Coutinho. Ses agents, Kia Joorabchian et Giuliano Bertolucci, sont déjà à Londres pour négocier son transfert.



The Sun avance plusieurs joueurs pour remplacer Philippe Coutinho à Liverpool: Manuel Lanzini (West Ham United), Thomas Lemar (Monaco), Julian Draxler (PSG), Gelson Martins (Sporting) et Nabil Fekir (Lyon).



"Coutinho est un grand joueur"



Très habilement, Ernesto Valverde n'a pas voulu confirmer cette information à quelques heures du match à Vigo (ce soir à 19h) en Coupe d'Espagne.



"Pour le moment, je n'en sais rien du tout", a expliqué l'entraîneur de Barcelone , en conférence de presse. "Philippe Coutinho est un grand joueur qui appartient à un autre club, nous verrons bien s'il vient ou pas dans le futur."