Coutinho au Barça : "Un rêve devenu réalité"

Le Brésilien Philippe Coutinho, devenu le troisième joueur le plus cher du monde en rejoignant samedi le FC Barcelone, a déclaré dimanche savourer "un rêve devenu réalité" après une session photo organisée au Camp Nou à la veille de sa présentation officielle lundi. "Supporters du Barça, je suis enfin arrivé. C'est un rêve devenu réalité! J'espère vous voir demain" (lors de la présentation), a déclaré le milieu offensif dans une courte vidéo diffusée par le club.



Le Brésilien, âgé de 25 ans, a posé dimanche soir pour les photographes dans l'auditorium situé à côté de l'enceinte barcelonaise, revêtu pour la première fois d'un survêtement aux couleurs du Barça. Coutinho, 25 ans, doit être présenté comme nouveau joueur du Barça lundi, deux jours après la concrétisation de son transfert en provenance de Liverpool pour un montant estimé par la presse à 120 M EUR + 40 M EUR de bonus.



Cette somme fait de lui le troisième transfert le plus onéreux de l'histoire derrière le Français Kylian Mbappé (PSG, 180 M EUR) et le Brésilien Neymar (PSG, 222 M EUR), auquel il est appelé à succéder au Barça. Au micro de la chaîne du club, Coutinho a déclaré être "très heureux" d'avoir enfin rejoint la Catalogne après un long feuilleton débuté en août dernier. "Je veux maintenant jouer ici, gagner des titres et rendre heureux les supporters. Voilà mes objectifs", a souligné le Brésilien, se disant heureux de pouvoir jouer avec ses "idoles" Lionel Messi, Luis Suarez ou Andrés Iniesta.



"Je suis très heureux de pouvoir les côtoyer et de pouvoir apprendre d'eux", a-t-il conclu. Philippe Coutinho est attendu lundi au Camp Nou après la traditionnelle visite médicale et la signature de son contrat. Selon le programme transmis par le Barça, cette signature aura lieu à 12h30 (11h30 GMT), avant une présentation aux supporters sur la pelouse du stade à 13h45 et la tenue d'une conférence de presse à 14h30.