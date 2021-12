Coût de la grève des transporteurs, solution à apporter, respect des accords : les députés chargent le ministre Mansour Faye.

La grève des transporteurs du 1er, 2 et 3 décembre dernier est revenue lors du vote du budget du ministère chargé des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Les députés ont tour à tour demandé au ministre des comptes sur le coût de la grève des transporteurs, proposé des solutions et enfin demandé au ministre de respecter les accords signés pour que pareille situation ne se reproduise plus...