Coût de l’électricité : « Le gouvernement devrait privilégier les énergies renouvelables pour soulager les populations »(Mamadou L. Diallo, Député)

Venus découvrir l’invention du jeune bargnois Abdoulaye Sambe, les députés Mamadou Lamine Diallo et Aïda Mbodj ont profité de cette occasion pour revenir sur le problème crucial de l’énergie au Sénégal. Selon Mamadou L. Diallo, « Il faut le dire, le Sénégal a besoin de l’énergie solaire. On n’a pas le choix. Mais il y’a la concurrence des autres énergies avec les industries et les lobbies qui sont derrière. » Face à la hausse de l’électricité, le député pense que "le gouvernement devrait privilégier les énergies renouvelables pour soulager les populations." Un avis partagé par l’honorable député Aïda Mbodj. Selon l’ancienne maire de Bambey, « Les femmes sont les plus touchées. Surtout celles qui sont en milieu rural. Cette machine qui sert à réchauffer et à garder l’eau chaude durant des heures peut leur faciliter la vie. Il faut que l’Etat pense à cette alternative, car il y’a un fonds au ministère de la famille dédié à cela », a –telle ajouté. Ils ont pris l’engagement de promouvoir cette trouvaille auprès des autres députés et autorités. C’était lors d’une visite ce 8 janvier 2020 à Bargny...