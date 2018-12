Coût d'organisation : L'État débourse un milliard pour la cérémonie des CAF Awards 2018

Combien coûte l'organisation des CAF Awards 2018? La facture est bien entendu à la hauteur du l'événement. Le coût global est supporté par l'État du Sénégal, et la facture s'élève à 1 600 000 dollars, environ 1 milliard de francs CFA. Ce coût d'organisation a été dévoilé par le ministre des Sports, en conférence de presse. "C'est l'État du Sénégal qui organise. l'État a accepté de financer et de prendre en charge le cahier des charges", a déclaré Matar Bâ.



Le patron du sport sénégalais a lancé officiellement, ce vendredi, au Cicad de Diamniadio, les activités du comité d'organisation des Caf Awards 2018. Rendez-vous festif de la Confédération africaine de football (Caf), ils proposent différentes manifestations sportives (match de Gala joueurs de 2002 contre légendes africaines) toutes financés en fin de compte par l'État du Sénégal. La facture, quoiqu'élevée, doit être rapportée à la signification de l'événement et à sa légitimité par rapport à d'autres.



Le 8 janvier prochain, le nom du meilleur joueur africain de l'année 2018 sera dévoilé à Dakar. La CAF s'apprête à décerner ses trophées aux athlètes et personnalités qui ont contribué au développement du football sur le continent. Les dirigeants du football vont donc décerner des trophées récompensant, entre autres, les meilleurs joueur, espoir et entraîneur de l'année. Ce sera au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad)...