Courses hippiques - Ces missions assignées par Matar Bâ au président du CNG : « Vous avez l'obligation d'avancer... »

Cheikh Tidiane Niang, le président du CNG des courses hippiques et ses proches collaborateurs ont désormais une pression supplémentaire sur les épaules. En effet, au delà de la mission de réunir la famille de la course et de faire de la discipline une véritable industrie, il vont devoir se plier au cahier des charges. "Vous avez l'obligation d'avancer", a fait savoir Matar Bâ, le ministre des sports au président du CNG des courses hippiques, Cheikh Tidaine Niang, lors de l'installation du bureau exécutif ce lundi...