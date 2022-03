Courses Hippiques / Matar Bâ sort la cravache contre les pourfendeurs du CNG : « J'ai entendu des audios WhatsApp avec des menaces... Il faut régler ça! »

Saisissant le prétexte de la cérémonie d'installation du bureau du comité national de gestion (Cng) des courses hippiques, ce lundi, Matar Bâ, le ministre des sports a sérieusement mis en garde les pourfendeurs dudit comité. "J'ai entendu des audios WhatsApp avec des menaces qui sont inadmissibles ! C'est à déplorer et surtout inacceptable. Il faut régler ça..."



Selon le ministre des sports, il s'agit là d'un grave incident qui s'est produit dans un hippodrome, lors d'une course de cheval avec notamment un jockey qui aurait eu un comportement inapproprié voire dangereux. Ce, en plus d'avoir proféré des menaces à l'endroit de certaines personnes affiliées au CNG, via des messages audios postés sur WhatsApp.