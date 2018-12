Course aux parrains dans le Baol : Me Madické Niang ratisse large à Touba et Diourbel

Me Madické Niang et la Coalition Madické 2019 qui porte sa candidature à la présidentielle du 24 février prochain ont réalisé des chiffres honorables dans la collecte de signatures pour le parrainage. Plus de 390.000 et le décompte n’est pas fini. A Touba, et plus globalement la région de Diourbel, il y a eu lui… et les autres. Me Niang a raflé plus de 150.000 sur les quelque 200.000 possibles.



Hier, lundi 10 décembre, lors de la présentation de ces performances, la satisfaction était de mise. Sur les visages, les propos et les comportements. De même que l’assurance, la certitude même, pour ces militants et responsables fortement mobilisés, d’avoir choisi « le bon candidat ».



« Le choix qui rassure », pour reprendre le slogan du candidat de la Coalition Madické 2019, que l’on peut considérer, sans risque d’erreur, prémonitoire.



Autrement, il eut été difficile voire impossible d’atteindre ce niveau d’adhésion en un temps si court. Ce qui, au passage, en bouche un trou aux sceptiques et oiseaux de mauvaise augure.



C’est aussi dire que cela suffit pour réaliser des lendemains enchanteurs. Vers lesquels, Me Madické Niang et sa coalition se tournent résolument, avec dès cette semaine une tournée nationale. Ce, après les autres étapes que sont le dépôt de la caution et celui du dossier de candidature.