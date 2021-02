Course au vaccin anti-covid-19 : Après Sinopharm, la Chine approuve le CoronaVaC.

La Covid-19 a bouleversé le monde et favorisé une compétition sans précédent de la part des grandes firmes étrangères. La Chine, après avoir développé le vaccin Sinopharm, qui est d'ailleurs jugé efficace à 79%, se focalise également sur un deuxième vaccin contre le Covid-19, développé par le laboratoire Sinovac.



Dans un communiqué publié ce samedi, l'institution explique avoir reçu de l'agence nationale du médicament (National Medical Products Administration, ou NMPA) un accord «conditionnel» pour son vaccin CoronaVac. Ainsi, "ce nouveau vaccin sera « commercialisé sous condition en Chine » pour le grand public".



Le laboratoire informe également que "L'approbation conditionnelle de ce nouveau vaccin, est basée sur les résultats de deux mois de test de phase III, à l'étranger comme en Chine". Les données d'analyse finale n'ont pas encore été obtenues, et les résultats d'efficacité et de sécurité doivent encore être confirmés», précise-t-il toujours. «Nous sommes impatients de fournir des vaccins plus sûrs et plus efficaces dès que possible et, à terme, de lutter contre la maladie en augmentant le taux de vaccination». Par ailleurs, Sinovac précise avoir consolidé ses chaînes de production, pour pouvoir livrer «plus d'un milliard de doses» par an à partir de février.



« Sinovac continue de rechercher activement l'approbation réglementaire pour CoronaVac dans d'autres pays tout en contribuant à rendre le vaccin COVID-19 accessible et abordable à l'échelle mondiale pour assurer la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19», précisait la firme hier dans un communiqué.



Le laboratoire précise avoir effectué des essais dans plusieurs pays, comme le Brésil, le Chili et la Turquie. «Les essais de phase III menés au Brésil et en Turquie ont évalué l'efficacité du candidat vaccin chez les travailleurs de la santé qui fournissent un traitement aux patients COVID-19...»