Course à la ville de Dakar / La cinglante réponse de Barth à Diouf Sarr : « Vous qui avez un problème de bilan à Yoff, comment prétendez-vous diriger la capitale »?

La guerre des mots ne fait que commencer entre les candidats en compétition aux élections locales du 23 janvier 2022. Mais avec ceux de la ville de Dakar, l'enjeu est plus vaste. Car, étant une ville aux appétits énormes.



Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakar qui, à l'occasion de ses caravanes pour faire adhérer les populations à son programme de 'Dakar Bu Bess', a égratigné le candidat de Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias en notant au passage, que c'est un bilan qui était attendu de la part de Taxawu Dakar. "Nous attendons un bilan avant même de décliner un programme. Ils ont été là pendant 12 ans. Mais projeter un programme sans au préalable s'autoévaluer, n'a pas de sens", disait ainsi le candidat de la mouvance présidentielle qui n'aura pas attendu 24h pour avoir la réplique du maire sortant de Mermoz/Sacré-Cœur aussi, candidat de YAW qui présentait cet après midi, son programme 'Dakar Binu Bokk'.



Sans ambages, le maire Barthélémy Dias considère que son bilan lisible au niveau de Mermoz/Sacré-Cœur, alors que lui, (Abdoulaye Diouf Sarr), n'a même pas osé donner de bons arguments défendant un quelconque bilan dans la commune de Yoff. "On vous confie une commune pendant 7 ans et un budget de 14 milliards. Vous peinez à montrer une seule réalisation au niveau de votre commune. C'est juste du manque de respect envers les populations", a servi le candidat de Yewwi Askan Wi.



Pour donner un aperçu sur son bilan communal, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur incite les populations à visiter sa page Facebook pour se rendre compte qu'il a bien un bilan à défendre.