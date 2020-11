Course à la Maison Blanche : Ces États aux "Grands Électeurs"

Le scrutin Américain est un peu particulier du moment où il reste plus ou moins transitaire. Il donne parfois des poids disproportionnés avec une particularité visant à ne pas investir la même somme d'argent partout. Donc les résultats dans ces États stratégiques peuvent faire ou défaire un candidat. Ce dernier consacre toujours du temps et des sommes d'argent dans des États charnières.



Si on se réfère à l'histoire électorale des États-Unis en 1960, Richard Nixon avait perdu contre John F. Kennedy après un échec notamment dans l'illinois et au Texas. La même chose s'est produite en 2000, où ses victoires en Floride et New Hampshire ont permis à Georges W. Bush d'accéder à la maison Blanche et à obtenir son second mandat en mettant le paquet dans l'Ohio.



En 2016, les résultats du républicain Donald Trump dans 11 États stratégiques se sont avérés décisifs dans sa victoire sur la démocrate, Hillary Clinton.

Cependant, en 2020, il devrait y avoir 6 États importants: l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Floride, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord...