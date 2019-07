Cours d’état-major session 2019 : L’armée du Sénégal forme et équipe 15 élèves.

Le chef d’état-major général des armées du Sénégal, le général Cheikh Guèye, a présidé ce mercredi 24 juillet, la cérémonie de clôture du cours d’état-major de la session 2019. En effet, cette cérémonie marque la fin des sept (7) mois de formation des élèves des armées, de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs pompiers qui a été planifiée par l’état-major général des armées. Quinze (15) élèves se sont formés et outillés dans la pure tradition de l’institution, c’est à dire dans la discipline, la rigueur et le respect de la dignité humaine. À ce titre, le Sous-chef des ressources humaines de l’état major général des armées, Mamadou Gaye souligne que l’armée du Sénégal ambitionne d’ouvrir prochainement une école d’état major nationale au même standard que les écoles qui existent à l’étranger et dans lesquelles ils envoient d’habitude leurs stagiaires.