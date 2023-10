Cour suprême / Rejet de la requête de Ousmane Sonko : « La décision du juge des référés a surpris tout le monde, l’État du Sénégal et nous avons tous été assommés » (Me Ciré Clédor Ly)

Après le rejet de la requête de Ousmane Sonko sur le « refus » d’attribution des fiches de collecte de parrainage par le juge des référés de la Cour suprême de Dakar, les avocats du leader de l’ex Pastef se disent outrés par cette décision. Me Ciré Clédor Ly qui a parlé en leur nom, regrette cette décision. « La décision du juge des référés a surpris tout le monde. Je pense qu’elle a surpris l’État du Sénégal ».





Pour étayer ses propos, il argue : « Parce que nous ne sommes dans aucun contentieux. La loi ne donne pas compétence à la direction générale des élections, encore moins au ministre de l’Intérieur de décider et de s’arroger pouvoir qu’il n’a pas. Ces questions ne relèvent que du pouvoir du Conseil constitutionnel. C’est une violence d’état qui est exercée sans fondement juridique », précise l’avocat qui ajoute que « nous avons tous été assommés et à la fin, il a fallu m’approcher du greffier pour savoir ce qu’il murmurait. Et ce dernier dit qu’il a rejeté », lance l’avocat dépité...