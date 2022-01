Cour suprême : Le président Macky Sall préside ce mardi l’audience de rentrée des Cours et Tribunaux.

Après un report pour cause de pandémie, l’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux se tiendra finalement, ce mardi 18 janvier. La cérémonie aura lieu à la salle d’audience de la Cour suprême, sous la présidence effective du Chef de l’État, Macky Sall, par ailleurs, président du Conseil supérieur de la Magistrature.



Cette année, le discours d’usage de la rentrée sera prononcé par Mme Elizabeth Ndew Diouf Niang, juge au Tribunal du travail hors classe de Dakar. Avec le thème « Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le domaine national », elle devait disserter sur une question d’actualité. Une allocution fortement attendue…