Cour suprême : Entendu devant une commission d’instruction, Madiambal Diagne réclame le franc symbolique à Téliko.

Madiambal Diagne a comparu ce mardi devant une commission d'instruction mise en place par la Cour suprême, dans l'affaire l'opposant au magistrat Souleymane Téliko. « J'ai confirmé ma plainte contre Souleymane Téliko pour diffamation, injures publiques et dénonciations calomnieuses », renseigne le plaignant.



En guise de réparation du préjudice causé, le journaliste-chroniqueur réclame le franc symbolique. « Je me suis constitué partie civile et je réclame, en guise de réparation, le franc symbolique », a confirmé Madiambal Diagne dans un communiqué dont Dakaractu a obtenu copie.



Ce dernier reproche au magistrat des propos qu’il a tenus à son encontre. L'ancien président de l'Union des magistrats sénégalais (UMS) l'avait, dit-il, accusé publiquement de faits de viol et d'escroquerie.



Dans les propos incriminés, le magistrat déclarait que le ministre de la Justice, Me Malick Sall, avait remis des documents au patron du groupe Avenir Communication pour le nuire.