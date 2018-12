Cour suprême / Demande de renvoi du procès: Les avocats de Khalifa Sall déboutés

Les choses sont allées très vite à la Cour suprême où l'affaire Khalifa Sall est enrôlée après que ses avocats ont fait un rabat d'arrêt suite à la décision de la Cour d'appel. Alors que pas moins de 21 robes noires se sont constituées pour l'ancien maire de Dakar, la haute instance de justice ne semble pas dans l'optique de renvoyer l'affaire. La demande des avocats de Khalifa Sall dans ce sens ont été rejetée par la Cour. Ce qui a eu le don de mettre les conseillers de l'ancien édile de la capitale dans tous leurs états d'autant plus que la parole leur est refusée, se plaignent-ils. Autant dire que c'est la course contre la montre des deux côtés.

Du côté des avocats de Khalifa Sall, on a voulu faire renvoyer l'affaire, pour faire participer leur client à la présidentielle. Khalifa Sall ayant déposé son dossier de candidature au Greffe du Conseil constitutionnel. Mais cette candidature pourrait être compromise par une décision de la Cour suprême défavorable à l'ancien maire à seulement quatre jours de la clôture des dépôts de candidature.



Poursuivi dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall a été condamné en première instance à cinq ans de prison ferme. Décision qu'a confirmée la Cour d'Appel de Dakar.