Cour des comptes : Les anciens DG de l’Artp Daniel Goumalo Seck et Ndongo Diao condamnés à payer une amende de 52 millions francs CFA.

Ndongo Diao et Daniel Goumalo Seck ont été condamnés ce jeudi pour « délits financiers » au terme d'un procès devant la chambre de discipline et financière de la Cour des comptes. Ils doivent verser respectivement 2 et 50 millions de francs CFA d'amende.