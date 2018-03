Cour des comptes : Le premier Président Mamadou Faye officiellement installé

Mamadou Faye a été officiellement installé lundi dans ses nouvelles fonctions de premier Président de la Cour des comptes. La Cour suprême a recueilli son serment. C'est le président le plus ancien dans l'ordre des nominations des membres de cette haute juridiction, qui a présidé l'audience publique, sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du Plan, Amadou Bâ.

"La Cour (suprême) reçoit votre serment et donne acte au procureur général de ses réquisitoires et vous installe dans vos fonctions de premier Président de la Cour des comptes", a déclaré Abdou Magib Guèye, président de chambre à la Cour suprême. Les autorités honoraires de la Cour, ainsi que des membres du corps de contrôle ont pris part à la cérémonie d'installation du président Faye.

"Nous avons confiance en vous et nous avons confiance en l'avenir. Il y a des qualités qui sont indissociables de la fonction de premier Président de la Cour des comptes : c'est l'indépendance, la rigueur, le sens de la responsabilité et la discrétion professionnelle", a rappelé le président Magib. Pour lui ces qualités humaines sont réunies chez le magistrat Mamadou Faye...