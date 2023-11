Cour de la CEDEAO / Le juge à l’agent judiciaire de l’Etat : « Rien ne nous garantit que demain la connexion sera bonne, on a la chance que tout le monde est connecté aujourd’hui, on va en profiter »

Le juge Jérôme Traoré de la cour de la Cedeao qui juge la requête introduite par les avocats de Ousmane Sonko, chambre l’agent judiciaire. Après avoir demandé un nouveau renvoi de l’audience, le juge botte en touche et décide que seront traitées les mesures provisoires, la procédure accélérée et même le fond.





« Rien ne nous garantit que demain la connexion sera bonne. Donc la connexion ne peut être considérée comme un motif de renvoi. Donc, on a la chance que tout le monde est connecté aujourd'hui, on va en profiter. La Cour demande à l’Etat du Sénégal de faire le fort, on les connait ils sont très puissants, de faire le fort, de plaider » décide le juge.





Pourtant, l’agent judiciaire avait plaidé avec ses arguments « aujourd’hui on n’était pas encore préparé pour le fond parce que vous aviez dit la dernière fois qu’on allait prévoir une autre audience pour les autres procédures » et très déçu de cette argumentation juridique, Me Ciré Clédor Ly de dire « s’ils disent aujourd’hui qu’ils ne sont pas prêts pour le fond, nous sommes surpris. 30 jours ce n’était pas pour les mesures provisoires, c’était pour qu’ils soient préparés sur le fond. Je suis vraiment désolé, leur argument ne tient pas », rétorque l’avocat de Sonko qui a introduit une requête pour l’annulation par la cour de la Cedeao de la radiation d’Ousmane Sonko sur les listes électorales et de la dissolution de son parti, Pastef...