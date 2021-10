Cour de justice de la CEDEAO : suspension des procédures concernant le Mali et la Guinée.

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a suspendu toutes les procédures concernant le Mali et la Guinée.



L’organe judiciaire de la CEDEAO a pris cette mesure en toute conformité avec la décision de la Conférence des chefs d’État suite aux coups d’État intervenus dans ces deux pays.



Selon le communiqué de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 30 septembre, « aucun acte de procédure ne sera enregistré par le Greffe dans toutes les affaires provenant de ces deux pays ».



Cette décision fait déjà grincer des dents au sein de la « Communauté » .



Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par des militaires qui vont récidiver un peu moins d’un an plus tard contre le président de la Transition, Bah N’daw.



Le 5 septembre dernier, c’est au tour du groupement des forces spéciales guinéen dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya de passer à l’acte en déposant Alpha Condé, réélu en septembre dernier pour un troisième mandat.