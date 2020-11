Cour d'Appel de Dakar : Le procès de Assane Diouf renvoyé au 12 janvier prochain.

La Cour d'appel de Dakar a appelé, ce mardi 10 novembre 2020, à la barre l'affaire Assane Diouf. Toutefois, l’audience a été renvoyée au motif que l’insulteur public numéro 1 n'a pas terminé son audition dans le cadre de l’enquête préliminaire.



Placé sous mandat de dépôt au mois de juin dernier, pour provocation à un attroupement armé et outrage à agent, entre autres chefs d’accusation, il sera jugé en appel, ce 10 novembre.



« L'insulteur public » a été rapatrié des États-Unis et poursuivi par le Parquet pour le délit de diffusion de fausses nouvelles et outrage à un ministère de culte.



Assane Diouf avait été condamné à 2 ans dont 9 mois assorti d'une période probatoire pour avoir tenu des propos « déplacés » à l’encontre du porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.