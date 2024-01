Cour Suprême: Me El Hadji Diouf, avocat de Mame Mbaye Niang, " Ousmane Sonko est un fou heureux"

Prenant la parole pour faire sa plaidoirie, Me El Hadji Diouf a balancé des "vertes et des pas mûres" au leader de l'ex Pastef, Ousmane Sonko, qu'il qualifie de "fou".



"On ose venir dire devant les magistrats que toute diffamation est un délit de presse. Et tout délit de presse est une infraction politique. Ce qui est une injure du droit. Ousmane Sonko est un fou heureux. Je ne me lasserai jamais de dénoncer les agissements de Sonko. La place de Ousmane Sonko est en prison", argue Me El Hadji Diouf.



Pour ce dernier, le maire de Ziguinchor a voulu diviser la magistrature en rendant hommage à certains juges, "les magistrats sont dignes. Ils n'ont pas peur de Macky Sall. Et ils ont tenté de diviser la magistrature en rendant hommage au juge Sabassy Faye, au juge Tione et au juge Aissata Ba pour simplement diviser la magistrature", se désole-t-il.



Pour titiller les avocats de Sonko, Me El Hadji Diouf poursuit sa diatribe: "Vous défendez un fou et vous défendez l'indéfendable. (...) Personne n'a empêché Sonko de faire appel dans les délais. Il n'a jamais été empêché de faire appel. Il n'y a aucune erreur dans cette affaire. Personne ne peut sauver le soldat Ousmane Sonko, il a tiré sur tout ce qui bouge. Et il a défié la justice".





Aida Ndiaye