Coupure de l’internet des données mobiles: Les travailleurs des opérateurs des télécommunications lancent un plan d’actions de lutte

À la suite de la décision du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, les syndicats des travailleurs des opérateurs de télécommunications s’érigent en bouclier autour des consommateurs. Il s’agit du SYTS (Syndicat des Travailleurs de Sonatel), du SNTPT (Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications) section Sonatel, du SNTS (Syndicat National des Travailleurs de Sentel), et du SNTPT (Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications/ section Expresso. Ces opérateurs lancent la première phase du plan d'actions de « défense du droit des Sénégalais à la connexion Internet ».







Ils comptent adresser une requête au ministre du travail ainsi qu’aux organisations de défense des droits de l'homme. Dans le cadre de cette lutte, le lancement de l'hashtag « Non à la coupure d'Internet » sera effectué. Les syndicats d’opérateurs des télécommunications dénoncent avec la dernière énergie la coupure d'internet mobile effectuée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et exigent le rétablissement de la connexion des données mobiles.