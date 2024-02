Coupure d’internet mobile à Dakar : la déception des sénégalais

Après le report de la présidentielle qui devait initialement se tenir le 25 février 2024, c’est au tour de la connexion des données mobiles d'être suspendue, après une journée de manifestation de l'opposition. Fort de ce constat, Dakaractu a tendu son micro à des jeunes sénégalais et autres résidants pour avoir leur avis sur cette décision du ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, Me Moussa Bocar Thiam.



Cette jeune étudiante en licence 2 en aide-soignante répondant au nom de Mame Diarra Thiam pense que tout ceci est une privation des droits des citoyens. « Nous vivons dans un monde de la connexion et si l’Etat parvient à couper la connexion des données mobiles, il nous met dans une atroce difficulté non seulement économique parce que beaucoup de gens travaillent en ligne avec leurs téléphones portables, cela impactera forcément leur travail.

Mais aussi du côté social, car il nous prive de la communication interpersonnelle et avec nos parents vivants à l’extérieur du pays . L’Etat doit impérativement remettre la connexion des données mobiles », s'insurge l' étudiante. Elle réclame le retour de la connexion mobile afin que la population puisse se remettre au travail.



Ivanov, un jeune de la trentaine , d’origine gabonaise trouvé juste aux alentours de la Gendarmerie de la foire donne aussi son avis. « Le côté le plus négatif que je peux signaler, c’est au niveau de la jeunesse le fait que y’a pas mal de jeunes qui se débrouillent dans la vie avec des activités comme les ventes en ligne et quand on coupe la connexion ça réduit en quelque sorte les activités .



Moi même je fais presque tous mes achats en ligne et maintenant je suis obligé de me rendre sur les lieux pour passer mes commandes. Non seulement cela mais aussi comme nous les étrangers qui n'avons pas les moyens pour avoir le Wifi, nous aurons du mal à communiquer avec nos familles", se désole-t-il.



Mamadou Niang un conducteur de«Yango », trouvé à la station Shell de la Foire en train de remplir son réservoir d’essence nous fait part de sa déception face à cette suspension des données mobiles. « Depuis hier j’ai pas eu de commande et c’est à cause de la coupure de la connexion. J’ai jamais aimé la politique, mais ce que l’Etat nous fait là, est une chose très décevante. Nous, on attend rien du gouvernement, on fait juste notre travail mais allant jusqu’à nous empêcher de le faire , cela devient trop. Je suis obligé d’aller trouver des clients pour avoir de quoi me nourrir et de quoi envoyer à ma famille qui est au village . La question que je me pose est: est-ce que nous sommes dans un pays de démocratie ou dans un pays de dictature», s'interroge-t-il.



Sur la même route, vers un arrêt de bus, un jeune élève de 16 ans rencontré sur son chemin de retour de l’école déverse sa colère sur l'Etat. « je suis peut-être un peu jeune pour parler de la situation actuelle du pays mais en tant que sénégalais, j’ai un mot à dire par rapport à la coupure de la connexion, parce que j’avais des recherches à faire sur l’internet sur un sujet que mon professeur en histoire et géographie nous avait demandé de faire . J’ai un téléphone portable,j’ai de la connexion mobile pour faire la recherche mais malheureusement à cause de la coupure je n'y parviens pas. Pour ne pas décevoir notre professeur, je suis obligé de me rendre chez un ami qui habite un peu plus loin pour pouvoir faire les recherches via leur connexion Wi-fi », soutient l'élève



Amadou Koundour ( Stagiaire)