Coups et blessures volontaires : un marin philippin auteur de coups et blessures par arme blanche détenu à Dakar

Des agents du détachement maritime de la garde civile à Dakar (Sénégal) ont arrêté un marin du navire à gaz battant pavillon espagnol MS, enregistré à Tenerife, le 20 août dernier. Ce dernier est suspecté d’avoir attaqué un autre membre d'équipage, alors qu'ils effectuaient la traversée entre Bilbao et le Nigéria, naviguant à ce moment-là dans les eaux internationales au large des côtes sénégalaises. Les événements ont été portés à la connaissance du service maritime de la garde civile par la direction générale de la marine marchande, qui a reçu une communication du capitaine du navire susmentionné, informant que l'un des membres de son équipage, avait reçu de multiples blessures causées par une arme blanche sur la tête, le dos et le thorax. La victime selon des informations de la garde civile espagnole a d'abord été soignée à l'infirmerie du navire puis évacué vers l’hôpital Principal de Dakar, où il subirait une intervention chirurgicale d'urgence.

L'auteur présumé des blessures, le membre d'équipage de nationalité philippine, a été mis hors d’état de nuire par ses collègues et immobilisé dans une dépendance du navire, « après avoir tenté de forcer la porte de la cabine d'un autre des soldats, soi-disant pour tenter de l'attaquer également ».

Il a ensuite été débarqué et remis par la Garde civile aux autorités de police de Dakar.

Les agents espagnols ont recueilli une déclaration du capitaine et des membres d'équipage, et ont procédé à l'inspection visuelle et au reportage photographique de la scène, saisissant les armes prétendument utilisées dans l'attaque. Cette opération enfin, selon la même source, a été coordonnée par la Cour centrale d'instruction n ° 5 de la Haute Cour nationale, agissant en tant que garde, qui a émis une ordonnance de détention internationale contre la personne arrêtée, envoyée d'urgence par Interpol, de sorte qu'une fois placé à la disposition des autorités judiciaires sénégalaises, ils procèdent à son extradition vers l'Espagne.