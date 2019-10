Coups et blessures sur leur ménagère : Adji Kandji et sa fille condamnées à 3 mois de prison ferme

Trois mois de prison ferme. C’est la peine infligée à Adji Kandji et sa fille Coumba Sène. En sus de la peine, elles devront payer à la partie civile la somme d’un million en guise de dommages et intérêts. En effet, les mises en causes avaient tendu un piège à une ménagère pour lui faire sa fête. Elles ont fermé leur appartement à clé et battu avec un câble électrique la ménagère. Poursuivies pour coups et blessures volontaires, violences et voie de fait, elles ont été condamnées à 3 mois de prison ferme.