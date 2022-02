Coups d’État en Afrique / Me Aïssata Tall Sall intransigeante : « Le coup d'État est inexplicable et injustifiable »

La chef de la diplomatie sénégalaise est catégorique sur la série de coups d’État notés depuis quelques temps dans la sous-région Ouest Africaine.



Pour Me Aïssata Tall Sall qui faisait la restitution des conclusions de la 35ème rencontre des chefs d’État et de gouvernement tenue les 05 et 06 Février dernier à Addis-Abeba, "les coups d’État sont injustifiés et explicables", quels que soient les véritables causes et motifs.



Sur ce point, la ministre sénégalaise des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur reste intransigeante : "les sanctions doivent toujours être de mise pour punir les actes antidémocratiques afin de restaurer l'ordre constitutionnel." Ainsi rassure-t-elle toujours, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur dans le cadre de l'organisation sous-régionale, et de l'Union Africaine avec le mandat du chef de l'État Sénégalais Macky Sall qui vient tout juste de démarrer...