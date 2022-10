Coups d’État en Afrique : « Le problème de l’Afrique c’est de renouer avec la stabilité » (Général de division Mbaye Cissé)

Le général de division Mbaye Cissé est revenu lors de la rencontre avec la presse sur l’importance du Forum sur la sécurité et la paix en Afrique.



Le président de la commission scientifique note que le Forum est un moment de remise en question et de plaidoyer lors duquel la question des coups d’État sera évoquée.



« Le Forum sera un rendez-vous pour discuter de l’état de la démocratie. En réalité, on parle d’instabilité politique. Le problème de l’Afrique c’est de renouer avec la stabilité », a fait savoir le chef d’état-major particulier du président de la République...