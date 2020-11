Coupes CAF : Teungueth FC face à Gambia AF, tandis que le Jaraaf défiera Kano Pillars.

Les choses sérieuses démarrent bientôt pour les deux représentants du Sénégal en compétition interclubs (1er tour). Pour ce qui est de la ligue africaine des Champions, Teungueth FC fera face aux gambiens de Gambia Armed Forces. Tandis que le Jaraaf ira se mesurer à Kano Pillars, au Nigeria en coupe CAF.



La phase aller est prévue les 27, 28 ou 29 novembre 2020, renseigne le quotidien sportif Stades qui précise que la manche retour devrait se jouer du 4 au 6 décembre 2020. En cas de qualification au second tour, le TFC et le Jaraaf devraient respectivement hériter du Raja Casablanca et de San Pedro de la Côte d'Ivoire.



En 2004, la Jeanne d'Arc de Dakar avait réussi à se hisser au niveau de la phase de poules, depuis lors c'est le désert du côté des clubs sénégalais en compétitions africaines.