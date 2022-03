Coupe du monde - Zone Afrique : les cinq qualifiés connus

Comme en 2018, le Maroc et la Tunisie iront à la Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas ont facilement écarté la RDC 4-1, tandis que les Aigles de Carthage ont tenu le coup contre le Mali 0-0 après leur succès à l'aller. Enfin dans le choc de la soirée, le Cameroun est venu à bout de l'Algérie dans les dernières secondes de la prolongation 2-1 et obtient lui aussi son billet pour le Mondial.

Le Sénégal et le Ghana ont validé aussi leur ticket pour le Mondial au Qatar,