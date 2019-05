Coupe du monde U20 : Les équipes Africaines débutent bien le tournoi

Trois victoires, un nul et une défaite : le bilan des quatre équipes du continent engagées en Pologne est plus que positif. Dès le match d’ouverture, les Lionceaux de la Téranga ont pris le meilleur sur Tahiti (3-0) avant de battre la Colombie (2-0) lors de leur deuxième sortie. Le Nigeria s’en sort bien avec une belle victoire sur le Qatar (4-0), au moment où le Mali était accroché par le Panama (1-1-) et l’Afrique du Sud battu par l’Argentine (2-5.)